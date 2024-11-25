Росія випустила по Україні 145 дронів: Повітряні сили розповіли про роботу ППО

У ніч на 25 листопада окупанти здійснили масштабну атаку по Україні, використовуючи ударні "Шахеди" та дрони невстановленого типу. Напад проводився з території РФ (Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ), тимчасово окупованого Криму та інших напрямків.

У Повітряних силах зазначили, що протягом дня 24 листопада окупанти відновили атаки, застосовуючи різні типи безпілотників, керовані авіабомби та ракети Х-59/69. Новою тактикою агресора стало використання дронів не лише вночі, але й у денний час.

Ще 71 дрон втрачено через активну протидію засобів РЕБ, один із безпілотників повернувся в бік Білорусі.

Станом на 11:00 протиповітряна оборона збила 71 ворожий безпілотник у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Загалом протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 145 ворожих безпілотників. До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи.

В ніч на понеділок росіяни здійснили атаку безпілотниками на Київ. Внаслідок удару зафіксовано падіння уламків у кількох районах, зокрема в Дніпровському та Дарницькому на лівому березі столиці.

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