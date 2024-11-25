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У Києві та низці областей оголосили тривогу: росіяни атакують дронами

Україна, Понеділок 25 листопада 2024 21:58
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У Києві та низці областей оголосили тривогу: росіяни атакують дронами Ілюстративне фото: окупанти атакують Україну "Шахедами" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві та низці областей сьогодні, 25 листопада, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є атака російських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram, карту повітряних тривог та Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони-камікадзе помітили:

  • на заході Сумської області курсом на Чернігівську область;
  • на півдні Сумської області, курсом на Полтавську область;
  • у Харківській області, рухаються у південному напрямку.
  • над акваторією Чорного моря, курсом на Одеську чи Миколаївську області;

У Києві та низці областей оголосили тривогу: росіяни атакують дронамиФото: карта повітряних тривог (скриншот)

При цьому кілька груп ворожих дронів прямували у бік Києва. КМВА попередила про загрозу безпілотників столиці.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти щодня використовують "Шахеди" у спробах завдати ударів по Україні.

Зокрема, в ніч проти 25 листопада ворог випустив по Україні 145 дронів.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити 71 безпілотник, ще 71 дрон було втрачено через активну протидію засобів РЕБ.

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Повітряні сили України Повітряна тривога Атака дронів
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