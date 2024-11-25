У Києві та низці областей оголосили тривогу: росіяни атакують дронами

У Києві та низці областей сьогодні, 25 листопада, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є атака російських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram, карту повітряних тривог та Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони-камікадзе помітили: на заході Сумської області курсом на Чернігівську область;

на півдні Сумської області, курсом на Полтавську область;

у Харківській області, рухаються у південному напрямку.

над акваторією Чорного моря, курсом на Одеську чи Миколаївську області; Фото: карта повітряних тривог (скриншот) При цьому кілька груп ворожих дронів прямували у бік Києва. КМВА попередила про загрозу безпілотників столиці.