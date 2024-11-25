У Києві та низці областей оголосили тривогу: росіяни атакують дронами
У Києві та низці областей сьогодні, 25 листопада, увечері оголосили повітряну тривогу. Причиною є атака російських ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram, карту повітряних тривог та Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони-камікадзе помітили:
- на заході Сумської області курсом на Чернігівську область;
- на півдні Сумської області, курсом на Полтавську область;
- у Харківській області, рухаються у південному напрямку.
- над акваторією Чорного моря, курсом на Одеську чи Миколаївську області;
Фото: карта повітряних тривог (скриншот)
При цьому кілька груп ворожих дронів прямували у бік Києва. КМВА попередила про загрозу безпілотників столиці.
Атаки дронів
Нагадаємо, російські окупанти щодня використовують "Шахеди" у спробах завдати ударів по Україні.
Зокрема, в ніч проти 25 листопада ворог випустив по Україні 145 дронів.
Силам протиповітряної оборони вдалося збити 71 безпілотник, ще 71 дрон було втрачено через активну протидію засобів РЕБ.
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