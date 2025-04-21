Україну масовано атакують російські дрони "Шахед": де ризик ударів

Опівночі завершилося великоднє "перемир'я" і російські терористи масово запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.
Перші безпілотники були помічені над Україною близько 03:00.
Станом на 04:00, ворожі БпЛА рухалися:
О 04:22 військові повідомили про рух російського дрона в районі міста Павлоград.
Також БпЛА рухався у напрямку Бориспіля з північного сходу.
Крім того, російські дрони рухалися з півночі та сходу в напрямку міста Дніпро.
О 04:31 повідомлялося про ворожий безпілотник над містом Запоріжжя.
О 04:40 оголошено повітряну тривогу в місті Києві. Військові повідомляють про рух дронів на столицю з північного сходу.
О 05:13 військові повідомили про рух групи БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області. Зокрема, дрони рухаються на Одесу та Чорноморськ.
Також повідомляється про рух декількох груп ворожих БпЛА вбік м. Дніпро з південного сходу.
О 05:15 військові повідомили про рух ворожих дронів з півночі у напрямку м. Черкаси.
О 05:34 моніторингові канали повідомили про вибухи у Черкасах. В напрямку міста рухаются близько 10 ворожих БпЛА.
"Черкаси - залишайтесь в укриттях! Ще БпЛА на місто!", - написали Повітряні сили о 05:37.
Також моніторингові канали повідомляють про вибухи в Одеській області.
Станом на 05:06 карта повітряних тривог України виглядала так:
Нагадаємо, опівночі 21 квітня завершилося великоднє перемир'я російського диктатора Володимира Путіна, що тривало з 19:00 суботи, 19 квітня. Надалі ЗСУ будуть дзеркально відповідати на атаки загарбників.
Лише за останню добу загарбники порушили перемир'я 2935 разів.
Президент Зеленський запропонував продовжити перемир'я щонайменше на 30 днів.
Влада США також закликала продовжити великоднє перемир'я між країнами.
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