Украину массированно атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Первые беспилотники были замечены над Украиной около 03:00.

По состоянию на 04:00, вражеские БпЛА двигались:

на востоке Черниговской области, курс - юго-западный в направлении Киевской и Полтавской областей;

в Сумской области, курс - юго-западный на Полтавскую область;

в Харьковской области, движутся в сторону Полтавской/Днепропетровской областей;

в Днепропетровской области, южнее Павлограда, курс - произвольный;

новые группы в Запорожской области, курс - северо-западный на Днепропетровскую область.

В 04:22 военные сообщили о движении российского дрона в районе города Павлоград.

Также БпЛА двигался в направлении Борисполя с северо-востока.

Кроме того, российские дроны двигались с севера и востока в направлении города Днепр.

В 04:31 сообщалось о вражеском беспилотнике над городом Запорожье.

В 04:40 объявлена воздушная тревога в городе Киеве. Военные сообщают о движении дронов на столицу с северо-востока.

В 05:13 военные сообщили о движении группы БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. В частности, дроны движутся на Одессу и Черноморск.

Также сообщается о движении нескольких групп вражеских БпЛА в сторону г. Днепр с юго-востока.

В 05:15 военные сообщили о движении вражеских дронов с севера в направлении г. Черкассы.

По состоянию на 05:06 карта воздушных тревог Украины выглядела так: