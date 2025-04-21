Украину массированно атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

В полночь завершилось пасхальное "перемирие" и российские террористы массово запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Первые беспилотники были замечены над Украиной около 03:00.
По состоянию на 04:00, вражеские БпЛА двигались:
В 04:22 военные сообщили о движении российского дрона в районе города Павлоград.
Также БпЛА двигался в направлении Борисполя с северо-востока.
Кроме того, российские дроны двигались с севера и востока в направлении города Днепр.
В 04:31 сообщалось о вражеском беспилотнике над городом Запорожье.
В 04:40 объявлена воздушная тревога в городе Киеве. Военные сообщают о движении дронов на столицу с северо-востока.
В 05:13 военные сообщили о движении группы БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области. В частности, дроны движутся на Одессу и Черноморск.
Также сообщается о движении нескольких групп вражеских БпЛА в сторону г. Днепр с юго-востока.
В 05:15 военные сообщили о движении вражеских дронов с севера в направлении г. Черкассы.
По состоянию на 05:06 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Напомним, в полночь 21 апреля завершилось пасхальное перемирие российского диктатора Владимира Путина, которое длилось с 19:00 субботы, 19 апреля. В дальнейшем ВСУ будут зеркально отвечать на атаки захватчиков.
Только за последние сутки захватчики нарушили перемирие 2935 раз.
Президент Зеленский предложил продлить перемирие минимум на 30 дней.
Власти США также призвали продлить пасхальное перемирие между странами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.