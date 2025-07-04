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Favbet Foundation та Андрій Матюха розширюють доступ підлітків до цифрової освіти

Україна, П'ятниця 04 липня 2025 17:40
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Favbet Foundation та Андрій Матюха розширюють доступ підлітків до цифрової освіти Фото: Favbet Foundation та Андрій Матюха розширюють доступ підлітків до цифрової освіти
Автор: Юлія Бойко

У Стрию відбувся другий майстер-клас "Квиток в IT", організований у межах ініціативи Build Up від Favbet Foundation 28 червня. Участь у заході взяли 53 підлітки - діти ВПО, військовослужбовців, сироти, а також молодь із невеликих населених пунктів і родин під опікою соціальних служб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Favbet Foundation.

Захід став логічним продовженням ініціативи, започаткованої під час київського майстер-класу "Квиток в IT", що відкрив підліткам перші можливості для знайомства з цифровими професіями.

Учасники заходу в Стрию опановували 12 напрямів у сфері ІТ - від програмування та кібербезпеки до UI/UX-дизайну й робототехніки. Формат включав практичні заняття в міні-групах і спілкування з фахівцями. Частину сесій проводили підлітки з GoFriends IT Academy, які вже мають досвід у цій сфері.

Favbet Foundation та Андрій Матюха розширюють доступ підлітків до цифрової освіти

Проєкт Build Up реалізується як частина програми IT Kids, яку впроваджує фонд. Програма стартувала у 2023 році з курсу Python у партнерстві з Code Club Україна - його успішно пройшли понад 350 учасників, зокрема діти військових і переселенців. Згодом було запущено курс зі Scratch, до якого долучилися ще понад 700 школярів. Загалом у програмах уже взяли участь понад 1100 дітей.

Після майстер-класу всі учасники отримали запрошення до літнього ІТ-табору від GoFriends IT Academy. Програма передбачає навчання, роботу над власними проєктами, тестування та можливість долучитися до основного курсу Academy - усе на безоплатній основі.

"Ми переконані, що доступ до якісної освіти не має бути обмежений місцем проживання чи соціальним статусом. Саме тому всі програми IT Kids є безкоштовними та залучають дітей, які за інших обставин, можливо, ніколи не задумались би про кар’єру в ІТ", - зазначив президент Favbet Foundation Андрій Матюха.

Favbet Foundation та Андрій Матюха розширюють доступ підлітків до цифрової освіти

Фонд і надалі планує розширювати освітні можливості для української молоді, впроваджуючи нові навчальні формати у сфері технологій. Раніше ініціативи фонду також включали передачу сучасної комп’ютерної техніки школам у постраждалих громадах.

Як повідомлялось раніше, Андрій Матюха та Favbet Foundation продовжують розвивати освітні ініціативи для підлітків у межах благодійної програми IT Kids. У Києві відбувся профорієнтаційний майстер-клас "Квиток в IT".

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