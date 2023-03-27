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В Україну доставили танки Leopard 2 від Німеччини, - Spiegel

Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 27 березня, стало відомо про передачу Німеччиною танків Leopard 2 до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Танки Leopard 2 із Німеччини були передані Україні", - йдеться у матеріалі.

Це трапилось приблизно через два місяці після того, як уряд Німеччини ухвалив рішення про постачання танків.

Також до зони бойових дій в Україні також прибули близько 40 бойових машин піхоти Marder. Танки Leopard 2 були передані Україні з великим пакетом озброєння та запасних частин. За останні два місяці Бундесвер провів експрес-тренування українських солдатів по роботі зі складними системами озброєння, а техніків також привезли до Німеччини та навчили фахівці з ремонту військ.

Раніше федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вирішив збільшити загальну кількість запланованих поставок з 14 до 18 танків Leopard 2 A6.

Раніше голова Міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що Україна, ймовірно, зможе сформувати два батальйони (62 одиниці) німецьких танків Leopard 2 після того, як їх доставлять у країну.

Також Пісторіус повідомляв, що Німеччина розпочала постачання бойових машин піхоти Marder в Україну. Вони вже перебувають у дорозі.

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