В Украину доставили танки Leopard 2 от Германии, - Spiegel

В понедельник, 27 марта, стало известно о передаче Германией танков Leopard 2 в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
"Танки Leopard 2 из Германии были переданы Украине", - говорится в материале.
Это произошло примерно через два месяца после того, как правительство Германии приняло решение о поставках танков.
Ранее федеральный министр обороны Германии Борис Писториус решил увеличить общее количество планируемых поставок с 14 до 18 танков Leopard 2 A6.
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что Украина, вероятно, сможет сформировать два батальона (62 единицы) немецких танков Leopard 2 после того, как их доставят в страну.
Напомним, что ранее стало известно, что Германия анонсировала передачу Украине еще четыре танка Leopard 2.
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