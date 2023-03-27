В Украину доставили танки Leopard 2 от Германии, - Spiegel

В понедельник, 27 марта, стало известно о передаче Германией танков Leopard 2 в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel .

Это произошло примерно через два месяца после того, как правительство Германии приняло решение о поставках танков.

"Танки Leopard 2 из Германии были переданы Украине", - говорится в материале.

Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявлял, что Украина, вероятно, сможет сформировать два батальона (62 единицы) немецких танков Leopard 2 после того, как их доставят в страну.

Напомним, что ранее стало известно, что Германия анонсировала передачу Украине еще четыре танка Leopard 2.

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