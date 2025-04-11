Україну за добу атакували балістика й десятки "Шахедів": як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують українську інфраструктуру ракетами різних типів, артилерією, керованими авіаційними бомбами (КАБи) та безпілотниками. Дрони ж ворог запускає щоночі, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 10 квітня Україну атакували 145 безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.