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Україну за добу атакували балістика й десятки "Шахедів": як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Україну за добу атакували балістика й десятки "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Протягом поточної та за минулу добу ворог запустив проти України балістичну ракету та майже 40 безпілотників. Дрони атакували з чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

З 09:00 10 квітня по 09:00 11 квітня російські терористи атакували Україну: 

  • балістичною ракетою по Дніпру із Російської області; 
  • 39-ма безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed і безпілотниками-імітаторами із напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллерово й Приморсько-Ахтарськ. 

До відбиття атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби; 
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 24 безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Також 13 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Через обстріли постраждали: 

  • Дніпропетровська; 
  • Донецька; 
  • Житомирська області. 

 

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують українську інфраструктуру ракетами різних типів, артилерією, керованими авіаційними бомбами (КАБи) та безпілотниками. Дрони ж ворог запускає щоночі, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 10 квітня Україну атакували 145 безпілотників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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