Украину за сутки атаковали баллистика и десятки "Шахедов": как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют украинскую инфраструктуру ракетами различных типов, артиллерией, управляемыми авиационными бомбами (КАБы) и беспилотниками. Дроны же враг запускает каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 10 апреля Украину атаковали 145 беспилотников.

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