Україну за добу атакували балістика й десятки "Шахедів": як відпрацювала ППО

Протягом поточної та за минулу добу ворог запустив проти України балістичну ракету та майже 40 безпілотників. Дрони атакували з чотирьох напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 24 безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни . Також 13 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно атакують українську інфраструктуру ракетами різних типів, артилерією, керованими авіаційними бомбами (КАБи) та безпілотниками. Дрони ж ворог запускає щоночі, що створює додаткову загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 10 квітня Україну атакували 145 безпілотників.

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