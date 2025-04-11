Украину за сутки атаковали баллистика и десятки "Шахедов": как отработала ПВО
В течение текущих и за минувшие сутки враг запустил против Украины баллистическую ракету и почти 40 беспилотников. Дроны атаковали с четырех направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.
С 09:00 10 апреля по 09:00 11 апреля российские террористы атаковали Украину:
- баллистической ракетой по Днепру из Российской области;
- 39-ю беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed и беспилотниками-имитаторами с направлений российских городов Курск, Орел, Миллерово и Приморско-Ахтарск.
К отражению атаки привлекались:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы;
- мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 24 беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны. Также 13 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
Из-за обстрелов пострадали:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Житомирская области.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют украинскую инфраструктуру ракетами различных типов, артиллерией, управляемыми авиационными бомбами (КАБы) и беспилотниками. Дроны же враг запускает каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 10 апреля Украину атаковали 145 беспилотников.
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