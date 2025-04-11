Украину за сутки атаковали баллистика и десятки "Шахедов": как отработала ПВО

В течение текущих и за минувшие сутки враг запустил против Украины баллистическую ракету и почти 40 беспилотников. Дроны атаковали с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 24 беспилотников на севере, юге, востоке и в центре страны . Также 13 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны российские террористы регулярно атакуют украинскую инфраструктуру ракетами различных типов, артиллерией, управляемыми авиационными бомбами (КАБы) и беспилотниками. Дроны же враг запускает каждую ночь, что создает дополнительную угрозу для гражданских. Например, в ночь на 10 апреля Украину атаковали 145 беспилотников.

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