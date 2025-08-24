ua en ru
Нд, 24 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україну в День Незалежності підмочать дощі: де чекати опадів сьогодні

Україна , Неділя 24 серпня 2025 07:00
UA EN RU
Україну в День Незалежності підмочать дощі: де чекати опадів сьогодні Фото: синоптики розповіли, якою буде погода в День Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні в День Незалежності, 24 серпня, буде дощовитою. В деяких областях можливі грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом синоптиків, сьогодні по всій Україні буде хмарно і мокро. Вдень, крім східних областей, очікуються короткочасні дощі. Місцями можливі грози.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вдень +21 +26 градусів. У західних та північних областях стовпчики термометрів вдень покажуть +15 +20 градусів.
Україну в День Незалежності підмочать дощі: де чекати опадів сьогодні

Погода у Києві

У Києві сьогодні теж хмарно, вдень можливий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря у столиці буде від +18 до +20 градусів вдень.
Україну в День Незалежності підмочать дощі: де чекати опадів сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптик Укргідрометцентру у коментарі РБК-Україна розповів, яку погоду принесе кінець літа.

Також кліматолог в інтерв'ю РБК-Україна пояснила, як війна в Україні впливає на клімат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода Погода в Києві
Новини
Пентагон кілька місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, - WSJ
Пентагон кілька місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, - WSJ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"