Украину в День Независимости подмочат дожди: где ждать осадков сегодня
Погода в Украине в День Независимости, 24 августа, будет дождливой. В некоторых областях возможны грозы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По прогнозу синоптиков, сегодня по всей Украине будет облачно и мокро. Днем, кроме восточных областей, ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы.
Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.
Температура воздуха днем +21 +26 градусов. В западных и северных областях столбики термометров днем покажут +15 +20 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве сегодня тоже облачно, днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в столице будет от +18 до +20 градусов днем.
Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра в комментарии РБК-Украина рассказал, какую погоду принесет конец лета.
Также климатолог в интервью РБК-Украина объяснила, как война в Украине влияет на климат.