Украину в День Независимости подмочат дожди: где ждать осадков сегодня

Украина, Воскресенье 24 августа 2025 07:00
Украину в День Независимости подмочат дожди: где ждать осадков сегодня Фото: синоптики рассказали, какой будет погода в День Независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине в День Независимости, 24 августа, будет дождливой. В некоторых областях возможны грозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозу синоптиков, сегодня по всей Украине будет облачно и мокро. Днем, кроме восточных областей, ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха днем +21 +26 градусов. В западных и северных областях столбики термометров днем покажут +15 +20 градусов.
Украину в День Независимости подмочат дожди: где ждать осадков сегодня

Погода в Киеве

В Киеве сегодня тоже облачно, днем возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в столице будет от +18 до +20 градусов днем.
Украину в День Независимости подмочат дожди: где ждать осадков сегодня

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра в комментарии РБК-Украина рассказал, какую погоду принесет конец лета.

Также климатолог в интервью РБК-Украина объяснила, как война в Украине влияет на климат.

Гидрометцентр Погода в Украине Погода Погода в Киеве
