Україну атакують ще кілька груп дронів: в яких областях працює ППО

Російські війська ввечері понеділка, 4 грудня, запустили ще декілька груп дронів-камікадзе "Шахед" по Україні. Наразі під загрозою удару південні та центральні області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України та карту повітряних тривог.
Повітряні сили попереджають про запуск декількох груп ворожих безпілотників, котрі попередньо - рухаються на захід України.
"Група ударних БпЛА на Миколаївщині (Очаків) у напрямку Одеської області", - пишуть повітряники.
Ще одна група безпілотників була запущена у напрямку Кривого Рогу, Дніпропетровської області - якщо їх маршрут не зміниться, то невдовзі повітряну тривогу буде оголошено і там.
Зауважимо, за сьогодні це вже друга спроба росіян запустити безпілотники по областях України. Раніше було атаковано Харківську область.
Станом на 00:40 вівторка, 5 грудня, сигнал повітряної тривоги оголошено у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.
За даними Повітряних сил російські дрони рухаються до Кіровоградської та Вінницької областей. Ймовірно, через загрозу там можуть оголосити сигнал повітряної тривоги.
"Перша група ударних БпЛА увійшла в Кіровоградську область, за нею слідує друга група!", - пишуть Повітряні сили.
Ще один група ударних дронів рухається у напрямку східніше у напрямку Кіровоградської області.
Станом на 00:10 вівторка, 5 грудня, російські дрони вже помічено у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях.
Там працює ППО.
"Друга група ударних БпЛА наближається до кордонів Вінницької області! Напрямок руху – північно-західний", - пишуть Повітряні сили.
Орієнтовно, безпілотники рухаються на північний схід.
Група "шахедів" наближається до центру Вінницької області в напрямку міста Тульчин.
Ще одна група була помічена в західній частині Черкаської області, курс – на захід.
В Одеській області о 00:40 було оголошено про відбій тривогию
Російські війська вчора пізно ввечері, 3 грудня, запустили територією України кілька груп ударних дронів типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.
За повідомленнями Повітряних сил, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.
У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.