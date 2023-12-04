Україну атакують ще кілька груп дронів: в яких областях працює ППО

Повітряні сили попереджають про запуск декількох груп ворожих безпілотників, котрі попередньо - рухаються на захід України.

"Група ударних БпЛА на Миколаївщині (Очаків) у напрямку Одеської області", - пишуть повітряники.

Ще одна група безпілотників була запущена у напрямку Кривого Рогу, Дніпропетровської області - якщо їх маршрут не зміниться, то невдовзі повітряну тривогу буде оголошено і там.

Зауважимо, за сьогодні це вже друга спроба росіян запустити безпілотники по областях України. Раніше було атаковано Харківську область.

Станом на 00:40 вівторка, 5 грудня, сигнал повітряної тривоги оголошено у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях.

Фото: карта повітряних тривог 4 грудня (alerts.in.ua)

Дрони рухаються далі на захід та в центр

За даними Повітряних сил російські дрони рухаються до Кіровоградської та Вінницької областей. Ймовірно, через загрозу там можуть оголосити сигнал повітряної тривоги.

"Перша група ударних БпЛА увійшла в Кіровоградську область, за нею слідує друга група!", - пишуть Повітряні сили.

Ще один група ударних дронів рухається у напрямку східніше у напрямку Кіровоградської області.

В яких областях працює ППО

Станом на 00:10 вівторка, 5 грудня, російські дрони вже помічено у Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Там працює ППО.

"Друга група ударних БпЛА наближається до кордонів Вінницької області! Напрямок руху – північно-західний", - пишуть Повітряні сили.

Орієнтовно, безпілотники рухаються на північний схід.

Безпілотники рухаються у напрямку столиці

Група "шахедів" наближається до центру Вінницької області в напрямку міста Тульчин.

Ще одна група була помічена в західній частині Черкаської області, курс – на захід.

В Одеській області о 00:40 було оголошено про відбій тривогию

Нічна атака 4 грудня

Російські війська вчора пізно ввечері, 3 грудня, запустили територією України кілька груп ударних дронів типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.

За повідомленнями Повітряних сил, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.

У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.

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