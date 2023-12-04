Росіяни атакують Харківську область "Шахедами": куди летять дрони

Російські війська сьогодні, 4 грудня, ввечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Під загрозою атаки Харківська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України і голову Харківської ОВА Олега Синєгубова .

Раніше військові повідомляли про загрозу ударних БпЛА для Харківської області.

"Кілька груп ударних БпЛА типу "Shahed" у Шевченківському та Балаклійському районах Харківської області. Напрямок руху - південно-східний (Ізюмський район)", - додали в Повітряних силах.

Дрони рухаються до Чугуєва

Повітряні сили повідомляють, що станом на 21:21 ворожі "шахеди" наближаються до міста Чугуєва в Харківській області.

Результати атаки росіян

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки "шахедів" є влучання по об'єктах цивільної інфраструктури.

"Виникли кілька пожеж, на цю хвилину - без постраждалих. Екстрені служби працюють на місцях", - додав очільник області.

Нічна атака 4 грудня

Російські війська вчора пізно ввечері, 3 грудня, запустили територією України кілька груп ударних дронів типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.

За повідомленнями Повітряних сил, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.

У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.