Украину атакуют еще несколько групп дронов: в каких областях работает ПВО

Воздушные силы предупреждают о запуске нескольких групп вражеских беспилотников, которые предварительно двигаются на запад Украины.

"Группа ударных БпЛА в Николаевской области (Очаков) в направлении Одесской области", - пишут воздушники.

Еще одна группа беспилотников была запущена в направлении Кривого Рога, Днепропетровской области - если их маршрут не изменится, то вскоре воздушная тревога будет объявлена и там.

Заметим, сегодня это уже вторая попытка россиян запустить беспилотники по областям Украины. Ранее была атакована Харьковская область.

По состоянию на 00.40 вторника, 5 декабря, сигнал воздушной тревоги объявлен в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Фото: карта воздушных тревог 4 декабря (alerts.in.ua)

Дроны двигаются дальше на запад и в центр

По данным Воздушных сил, российские дроны движутся в Кировоградскую и Винницкую области. Вероятно, из-за угрозы там могут объявить сигнал воздушной тревоги.

"Первая группа ударных БПЛА вошла в Кировоградскую область, за ней следует вторая группа!", – пишут Воздушные силы.

Еще одна группа ударных дронов двигается в направлении восточнее в направлении Кировоградской области.

В каких областях работает ПВО

По состоянию на 00:10 вторника, 5 декабря, российские дроны уже отмечены в Черкасской, Кировоградской и Винницкой областях.

Там работает ПВО.

"Вторая группа ударных БПЛА приближается к границам Винницкой области! Направление движения – северо-западное", - пишут Воздушные силы.

Ориентировочно, беспилотники двигаются к северо-востоку.

Беспилотники двигаются в направлении столицы

Группа "шахедов" близится к центру Винницкой области в направлении города Тульчин.

Еще одна группа была замечена в западной части Черкасской области, курс – западнее.

В Одесской области в 00:40 было объявлено об отбое тревоги

Ночная атака 4 декабря

Российские войска вчера поздно вечером, 3 декабря, запустили по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в ряде южных, центральных и западных областей.

По сообщениям Воздушных сил, вражеские дроны долетели до Львовской и Ивано-Франковской областей.

В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО . К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений построек.

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