В Хмельницькій області були вибухи під час повітряної тривоги: повідомляють про роботу ППО

Ілюстративне фото: на Хмельниччині були вибухи (GettyImages)

В Хмельницькій області вночі 4 грудня під час повітряної тривоги місцеві жителі чули вибухи. Повідомляється про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Facebook першого заступника начальника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна.

За словами Сергія Тюріна, в області працює система ППО. "Мешканці Хмельницького району могли почути звуки вибухів. Працюють сили ППО. Залишайтеся в укриттях до завершення тривоги", - повідомив Тюрін. Наразі тривога в Хмельницькій області закінчилася Фото: скріншот карти повітряних тривог (alerts.in.ua ) Вибухи у Хмельницькій області З листопада практично щодня російські війська атакують Хмельницьку область безпілотниками. Так 3 грудня російські війська запустили до Хмельницької області дрони-камікадзе. За словами Тюріна, у регіоні працювали сили ППО. Також ми писали, що в ніч на 28 листопада під час обстрілу Хмельницької області російськими окупантами уламки збитого дрона впали на дах приватного будинку. Вдень під час повітряної тривоги мешканці області чули вибухи. Вночі 24 листопада мешканці Хмельницької області чули вибухи. Тюрін повідомив про роботу ППО.