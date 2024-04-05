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Україну атакують "Шахеди": у деяких областях оголошено тривогу

П'ятниця 05 квітня 2024 00:10
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Україну атакують "Шахеди": у деяких областях оголошено тривогу Фото: колаж РБК-Україна (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Російські війська вночі 5 квітня атакують Україну безпілотниками на кшталт "Шахеди". У деяких областях оголошено тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних Сил ЗС України та карту повітряних тривог.

За словами захисників, безпілотники рухаються у напрямку Дніпропетровської області.

"Рух безпілотників типу Shahed із Херсонської у напрямку Дніпропетровської області", - написали у Повітряних силах.

Оновлено 00:23:

Повітряні Сили повідомляють про безпілотник у напрямку Нікополя Дніпропетровської області.

"Нікополь - ударний дрон у напрямку міста", - повідомили захисники.

Оновлено 00:30:

Захисники повідомляють про дрони у Дніпропетровській області.

"Група ударних безпілотників у Дніпропетровській області у північно-східному напрямку", - повідомили Повітряні Сили.

Оновлено 00:37:

ВСУ повідомляють, що безпілотники рухаються курсом на Запоріжжя.

"Рух безпілотників курсом на Запоріжжя!" - написали захисники.

Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

Україну атакують &quot;Шахеди&quot;: у деяких областях оголошено тривогуФото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Атака російських "Шахедів" по Україні

Вночі 4 квітня російські війська атакували Україну безпілотниками. Дрони летіли на Харків із Бєлгородської області, а також заходили з південних областей та прямували до центральних, де їх знищували сили ППО.

Ворог "Шахедами" атакував Харків. Влучення зафіксовані у трьох районах міста. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Також ми повідомляли, скільки дронів знищила ППО.

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Повітряні сили України Атака дронів
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