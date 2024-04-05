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Украину атакуют "Шахеды": в некоторых областях объявлена тревога

Пятница 05 апреля 2024 00:10
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Украину атакуют "Шахеды": в некоторых областях объявлена тревога Фото: коллаж РБК-Украина (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российские войска ночью 5 апреля атакуют Украину беспилотниками типа "Шахеды". В некоторых областях объявлена тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных Сил ВС Украины и карту воздушных тревог.

По словам защитников, беспилотники движутся в направлении Днепропетровской области.

"Движение беспилотников типа Shahed из Херсонской в направлении Днепропетровской области", - написали в Воздушных силах.

Обновлено 00:23:

Воздушные Силы сообщают об беспилотнике в направлениим Никополя Днепропетровской области.

"Никополь - ударный дрон в направлении города", - сообщили защитники.

Обновлено 00:30:

Защитники сообщают об дронах в Днепропетровской области.

"Группа ударных беспилотников в Днепропетровской области в северо-восточном направлении", - сообщили Воздушные Силы.

Обновлено 00:37:

ВСУ сообщают, что беспилотники движутся курсом на Запорожье.

"Движение беспилотников курсом на Запорожье!", - написали защитники.

В данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Украину атакуют &quot;Шахеды&quot;: в некоторых областях объявлена тревогаФото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)

Атака российских "Шахедов" по Украине

Ночью 4 апреля российские войска атаковали Украину беспилотниками. Дроны летели на Харьков из Белгородской области, а также заходили из южных областей и направлялись в центральные, где их уничтожали силы ПВО.

Враг "Шахедами" атаковал Харьков. Попадания зафиксировані в трех районах города. Подробнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

Также мы сообщали, сколько дронов уничтожила ПВО.

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