Украину атакуют российские "Шахеды": где риск ударов

Первые беспилотники залетели в воздушное пространство страны около полуночи из Курской области на север Сумской области, а также из временно оккупированной Луганской области в направлении Харьковской области.

По состоянию на 01:24, вражеские дроны двигались:

несколько групп на западе и в центре Сумской области курсом на Черниговскую область;

несколько групп в центре Черниговской области курсом на Киевскую область;

на юге Черниговской области курсом на Черкасскую область;

несколько групп в центре и на юге Харьковской области движутся на юго-запад.

В 01:45 военные сообщили о движении групп "Шахедов" с севера и востока в направлении Киева.

Мониторинговые каналы сообщают, что по состоянию на 01:44, над Украиной находились около 30 ударных БпЛА.

В 02:13 объявлена воздушная тревога в городе Киеве.

По состоянию на 02:18 российские беспилотники двигались:

несколько групп в центре Сумской области курсом на Черниговскую и Полтавскую области;

новая группа на границе Сумской и Харьковской областей курсом на запад;

несколько групп на юге Черниговской области курсом на Киевскую область;

группа на севере Киевской области, движутся на запад;

группа на границе Киевской и Черкасской областей, курсом на юго-запад;

новая группа в Сумской области из Курска, курс юго-западный;

в Донецкой области, движутся в направлении Днепропетровской области.

По состоянию на 02:42 карта воздушных тревог Украины выглядела так: