Україну атакують російські дрони "Шахед": де ризик ударів

Російські терористи запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці східних, південних та центральних областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог України.
Перші групи БпЛА почали заходити у повітряний простір країни близько 21:00 через Харківську область. Згодом дрони перелетіли у Полтавську та Дніпропетровську області, а також попрямували на південь.
Близько 22:00 повідомлялося про ворожий БпЛА над Запоріжжям.
О 22:33 військові повідомили про наближення дронів до Кривого Рогу зі сходу.
О 22:39 повідомлялося про рух ворожих ударних БпЛА у напрямку міста Дніпро з півночі.
Станом на 23:19 ворожі дрони рухалися:
О 23:32 Повітряні сили повідомили про нову групу "Шахедів" на півдні Запорізької області, рухається курсом на північ.
О 23:39 ударний БпЛА в районі міста Суми.
Станом на 23:04 карта повітряних тривог України виглядала так:
У четвер, 10 квітня, росіяни вдарили ракетами по Дніпру, пошкодивши цивільний об'єкт і вбивши чоловіка.
В ніч на 11 квітня російський агресор обстріляв керованими авіабомбами Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок, поранень зазнали троє людей.
Через місяць після домовленості про припинення вогню, Росія випустила по Україні 70 ракет і тисячі ударних дронів.
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