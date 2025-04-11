Україну атакують російські дрони "Шахед": де ризик ударів

Перші групи БпЛА почали заходити у повітряний простір країни близько 21:00 через Харківську область. Згодом дрони перелетіли у Полтавську та Дніпропетровську області, а також попрямували на південь.

Близько 22:00 повідомлялося про ворожий БпЛА над Запоріжжям.

О 22:33 військові повідомили про наближення дронів до Кривого Рогу зі сходу.

О 22:39 повідомлялося про рух ворожих ударних БпЛА у напрямку міста Дніпро з півночі.

Станом на 23:19 ворожі дрони рухалися:

на заході Дніпропетровської області, курс - західний;

на півночі Миколаївської області, курс південно-західний;

О 23:32 Повітряні сили повідомили про нову групу "Шахедів" на півдні Запорізької області, рухається курсом на північ.

О 23:39 ударний БпЛА в районі міста Суми.

Станом на 23:04 карта повітряних тривог України виглядала так: