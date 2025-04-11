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Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Фото: россияне атакуют Украину дронами-камикадзе "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде восточных, южных и центральных областей объявлена воздушная тревога.

Первые группы БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны около 21:00 через Харьковскую область. Позже дроны перелетели в Полтавскую и Днепропетровскую области, а также направились на юг.

Около 22:00 сообщалось о вражеском БПЛА над Запорожьем.

В 22:33 военные сообщили о приближении дронов к Кривому Рогу с востока.

В 22:39 сообщалось о движении вражеских ударных БпЛА в направлении города Днепр с севера.

По состоянию на 23:19 вражеские дроны двигались:

  • на западе Днепропетровской области, курс - западный;
  • на севере Николаевской области, курс юго-западный;

В 23:32 Воздушные силы сообщили о новой группе "Шахедов" на юге Запорожской области, движется курсом на север.

По состоянию на 23:04 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

 

Воздушные атаки России

В четверг, 10 апреля, россияне ударили ракетами по Днепру, повредив гражданский объект и убив мужчину.

В ночь на 11 апреля российский агрессор обстрелял управляемыми авиабомбами Купянск Харьковской области. В результате атаки поврежден жилой дом, ранения получили три человека.

Через месяц после договоренности о прекращении огня, Россия выпустила по Украине 70 ракет и тысячи ударных дронов.

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Война в УкраинеАтака дронов