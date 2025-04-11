Украину атакуют российские дроны "Шахед": где риск ударов

Первые группы БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны около 21:00 через Харьковскую область. Позже дроны перелетели в Полтавскую и Днепропетровскую области, а также направились на юг.

Около 22:00 сообщалось о вражеском БПЛА над Запорожьем.

В 22:33 военные сообщили о приближении дронов к Кривому Рогу с востока.

В 22:39 сообщалось о движении вражеских ударных БпЛА в направлении города Днепр с севера.

По состоянию на 23:19 вражеские дроны двигались:

на западе Днепропетровской области, курс - западный;

на севере Николаевской области, курс юго-западный;

В 23:32 Воздушные силы сообщили о новой группе "Шахедов" на юге Запорожской области, движется курсом на север.

По состоянию на 23:04 карта воздушных тревог Украины выглядела так: