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За місяць "перемир'я" РФ запустила 70 ракет та тисячі "Шахедів", - Сибіга

П'ятниця 11 квітня 2025 12:19
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За місяць "перемир'я" РФ запустила 70 ракет та тисячі "Шахедів", - Сибіга Фото: Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Для Російської Федерації (РФ) типова брехня та маніпуляція. За місяць, після пропозиції Вашингтона щодо встановлення режиму припинення вогню, ворог запустив 70 ракет й тисячі "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибігу, якого цитує відомство.

"Сьогодні (11 квітня, - ред.) минає рівно місяць відтоді, як Росія відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами. Рівно місяць тому, 11 березня в Джидді, Україна погодилася на таку пропозицію. Беззастережно", - нагадав Сибіга.

За цей час країна-терорист, за словами голови відомства, запустила:

  • 70 ракет різних типів;
  • більше 2,2 тисячі безпілотників типу Shahed;
  • понад 6 тисяч керованих авіаційних бомб (КАБів).

"Це була відповідь Росії на мирні пропозиції. Це типово для Росії: брехня, маніпуляції та продовження терору. Вже місяць можна було б дотримуватися тиші і вживати заходів з розбудови довіри для досягнення справедливого миру, якого прагнуть США, європейські та інші партнери", - додав міністр.

Він зауважив, що сьогодні Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру, у зв'язку з чим світ повинен посилити тиск проти ворога.

Питання щодо перемир'я між Україною та РФ

В березні Україна погодилась на пропозицію Штатів щодо повного припинення вогню з Росією на 30 днів. Водночас Росія почала висувати низку умов, серед яких, наприклад, припинення допомоги з боку Заходу для України, відмова Києва від мобілізації тощо.

Нещодавно заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков назвав пропозицію США про 30-денне перемир'я "неприйнятною", оскільки вони "не вирішують проблем" країни-терориста.

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