За місяць "перемир'я" РФ запустила 70 ракет та тисячі "Шахедів", - Сибіга

Для Російської Федерації (РФ) типова брехня та маніпуляція. За місяць, після пропозиції Вашингтона щодо встановлення режиму припинення вогню, ворог запустив 70 ракет й тисячі "Шахедів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрія Сибігу, якого цитує відомство.

"Сьогодні (11 квітня, - ред.) минає рівно місяць відтоді, як Росія відмовилася прийняти повне тимчасове припинення вогню, запропоноване Сполученими Штатами. Рівно місяць тому, 11 березня в Джидді, Україна погодилася на таку пропозицію. Беззастережно", - нагадав Сибіга.

За цей час країна-терорист, за словами голови відомства, запустила:

70 ракет різних типів;

більше 2,2 тисячі безпілотників типу Shahed;

понад 6 тисяч керованих авіаційних бомб (КАБів).

"Це була відповідь Росії на мирні пропозиції. Це типово для Росії: брехня, маніпуляції та продовження терору. Вже місяць можна було б дотримуватися тиші і вживати заходів з розбудови довіри для досягнення справедливого миру, якого прагнуть США, європейські та інші партнери", - додав міністр.

Він зауважив, що сьогодні Росія є єдиною перешкодою на шляху до миру, у зв'язку з чим світ повинен посилити тиск проти ворога.