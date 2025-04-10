Окупанти вдарили ракетою по Дніпру: почалася масштабна пожежа, є загиблий

Російські окупанти сьогодні, 10 квітня, атакували Дніпро ракетою. Уже відомо про постраждалих та одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака в Telegram .

Він уточнив, що за попередньою інформацією, відомо про трьох постраждалих через атаку. Також загинув 42-річний чоловік. Деталі ще з'ясовуються.

"Дніпро. Ворог атакував місто ракетою. На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкта", - зазначив Лисак.

Вибухи в Дніпрі

Нагадаємо, сьогодні, 10 квітня, вдень у Дніпрі прогриміли вибухи. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, що місто перебувало під ворожою ракетною атакою.

Своєю чергою ЗМІ публікували фото і відео, на яких можна помітити, що після російського удару над Дніпром здійнявся густий дим.

Поки що більш конкретних деталей про те, куди саме влучили росіяни, немає.

До слова, до атаки Повітряні сили попереджали, що повітряна тривога в Дніпропетровській області була оголошена через загрозу балістики.

Минулого тижня росіяни вже застосовували балістику для удару по Кривому Рогу. Тоді через обстріл загинули дев'ятеро дітей, оскільки ракета розірвалася біля дитячого майданчика.

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