Україну атакують російські дрони "Шахед": де ризик ударів

Обстріли Росії

Російські військові продовжують удари по тилових містах України, завдаючи шкоди інфраструктурі та вбиваючи цивільних жителів.

Вранці 12 березня загарбники обстріляли балістикою Кривий Ріг. Внаслідок атаки поранено цивільних жителів, пошкоджено цивільну інфраструктуру, загинула жінка.

У ніч на 13 березня росіяни запустили в напрямку України понад 100 ударних безпілотників. Сили ППО працювали в 11 областях.

Зокрема, в напрямку Києві загарбники направили 18 дронів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.