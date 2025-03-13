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Україну атакують російські дрони "Шахед": де ризик ударів

Фото: росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у четвер, 13 березня, росіяни запустили ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші БпЛА почали заходити у повітряний простір країни після 20:00 через Харківську та Запорізьку області.

Станом на 21:15 ворожі безпілотники рухалися:

  • у східній частині Дніпропетровської області, курс - північний;
  • у західній частині Дніпропетровської області, курс - північно- східний.
  • у південній частині Харківської області, курс - північний.
  • у північній частині Харківської області, курс - західний.

О 22:21 військові повідомили про ворожий БпЛА в районі міста Дніпро.

Станом на 23:41 карта повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Обстріли Росії

Російські військові продовжують удари по тилових містах України, завдаючи шкоди інфраструктурі та вбиваючи цивільних жителів.

Вранці 12 березня загарбники обстріляли балістикою Кривий Ріг. Внаслідок атаки поранено цивільних жителів, пошкоджено цивільну інфраструктуру, загинула жінка.

У ніч на 13 березня росіяни запустили в напрямку України понад 100 ударних безпілотників. Сили ППО працювали в 11 областях.

Зокрема, в напрямку Києві загарбники направили 18 дронів.

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