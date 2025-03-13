Украину атаковали российские дроны "Шахед": где был риск ударов

Обстрелы России

Российские военные продолжают удары по тыловым городам Украины, нанося ущерб инфраструктуре и убивая гражданских жителей.

Утром 12 марта захватчики обстреляли баллистикой Кривой Рог. В результате атаки ранены гражданские жители, повреждена гражданская инфраструктура, погибла женщина.

В ночь на 13 марта россияне запустили в направлении Украины более 100 ударных беспилотников. Силы ПВО работали в 11 областях.

В частности, в направлении Киеве захватчики направили 18 дронов.

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