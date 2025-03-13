RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Украину атаковали российские дроны "Шахед": где был риск ударов

Фото: россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в четверг, 13 марта, россияне запустили ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлялась воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые БпЛА начали заходить в воздушное пространство страны после 20:00 через Харьковскую и Запорожскую области.

По состоянию на 21:15 вражеские беспилотники двигались:

  • в восточной части Днепропетровской области, курс - северный;
  • в западной части Днепропетровской области, курс - северо-восточный.
  • в южной части Харьковской области, курс - северный.
  • в северной части Харьковской области, курс - западный.

В 22:21 военные сообщили о вражеском БПЛА в районе города Днепр.

По состоянию на 23:41 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (https://t.me/povitryanatrivogaaa)

Обстрелы России

Российские военные продолжают удары по тыловым городам Украины, нанося ущерб инфраструктуре и убивая гражданских жителей.

Утром 12 марта захватчики обстреляли баллистикой Кривой Рог. В результате атаки ранены гражданские жители, повреждена гражданская инфраструктура, погибла женщина.

В ночь на 13 марта россияне запустили в направлении Украины более 100 ударных беспилотников. Силы ПВО работали в 11 областях.

В частности, в направлении Киеве захватчики направили 18 дронов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине