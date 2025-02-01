Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов
Российские захватчики снова запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые группы вражеских беспилотников зашли в воздушное пространство страны в 21:27 и двигались курсом на Сумы.
В 21:48 военные сообщили о заходе в Сумскую область новых групп БпЛА.
В 22:35 вражеские дроны двигались через Сумскую в направлении Черниговской и Полтавской областей.
В 23:21 сообщалось о движении "Шахедов" в пригороде Миргорода Полтавской области.
В 23:48 военные сообщили о вхождении новых групп ударных БпЛА с юга через Херсонскую область.
По состоянию на 23:47 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Воздушные атаки России
Утром 1 февраля российские террористы ударили ракетами по Харьковской и Полтавской областях.
Одна из ракет попала во многоквартиный жилой дом в Полтаве. Согласно последним данным, в результате атаки погибли 11 человек.
Кроме того, в городе Суджа Курской области, российская армия ударила по зданию школы-интерната.
По состоянию на данный момент, в результате атаки погибли 4 человека. Спасательная операция продолжается, число жертв может возрасти.
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