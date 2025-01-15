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Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Середа 15 січня 2025 23:20
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Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де ризик ударів Фото: російські загарбники знову атакують Україну ударними дронами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Перші ударні БпЛА почали входити у повітряний простір країни близько 20:00 зі східного та північно-східного напрямків.

Станом на 22:26 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • з Чернігівської курсом на Київську область;
  • у східній частині Полтавської області курсом на захід;
  • у північній та західній частинах Дніпропетровської області, курс західний;
  • у східній частині Кіровоградської області, курс західний;
  • у північно-східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.

За останніми даними військових, станом на 23:24 ворожі дрони-камікадзе рухалися:

  • в західній частині Сумської області, курс західний;
  • в центральній частині Чернігівської області, курс південний;
  • в східній частині Київської області, курс західний;
  • на межі Черкаської та Кіровоградської областей, курс західний;
  • у західній частині Полтавської області, курсом на Черкаську область;
  • у північній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
  • у південній частині Дніпропетровської області, курс північно-східний.

Станом на 0:12 російські БпЛА рухалися:

  • на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північний;
  • з Дніпропетровської курсом на Кіровоградську області;
  • на півночі Київської області, курс західний;
  • на півдні Чернігівської області, курс західний.

Станом на 00:46 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Україну атакують російські дрони-камікадзе &quot;Шахед&quot;: де ризик ударів

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Повітряні атаки Росії

Вранці 15 грудня російські загарбники вдарили плануючою авіабомбою по місту Краматорськ у Донецькій області.

Внаслідок обстрілу постраждали дев'ятеро людей, серед них двоє дітей.

Крім того, в ніч на середу агресор масштабно обстріляв ракетами Україну. Ціллю ворога була газова інфраструктура у західних областях країни.

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