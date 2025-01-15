Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де ризик ударів
Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші ударні БпЛА почали входити у повітряний простір країни близько 20:00 зі східного та північно-східного напрямків.
Станом на 22:26 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
- з Чернігівської курсом на Київську область;
- у східній частині Полтавської області курсом на захід;
- у північній та західній частинах Дніпропетровської області, курс західний;
- у східній частині Кіровоградської області, курс західний;
- у північно-східній частині Миколаївської області, курс північно-західний.
За останніми даними військових, станом на 23:24 ворожі дрони-камікадзе рухалися:
- в західній частині Сумської області, курс західний;
- в центральній частині Чернігівської області, курс південний;
- в східній частині Київської області, курс західний;
- на межі Черкаської та Кіровоградської областей, курс західний;
- у західній частині Полтавської області, курсом на Черкаську область;
- у північній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
- у південній частині Дніпропетровської області, курс північно-східний.
Станом на 0:12 російські БпЛА рухалися:
- на межі Миколаївської та Одеської областей, курс північний;
- з Дніпропетровської курсом на Кіровоградську області;
- на півночі Київської області, курс західний;
- на півдні Чернігівської області, курс західний.
Станом на 00:46 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Повітряні атаки Росії
Вранці 15 грудня російські загарбники вдарили плануючою авіабомбою по місту Краматорськ у Донецькій області.
Внаслідок обстрілу постраждали дев'ятеро людей, серед них двоє дітей.
Крім того, в ніч на середу агресор масштабно обстріляв ракетами Україну. Ціллю ворога була газова інфраструктура у західних областях країни.
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