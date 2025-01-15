Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов
Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Первые ударные БпЛА начали входить в воздушное пространство страны около 20:00 с восточного и северо-восточного направлений.
По состоянию на 22:26 вражеские дроны-камикадзе двигались:
- из Черниговской курсом на Киевскую область;
- в восточной части Полтавской области курсом на запад;
- в северной и западной частях Днепропетровской области, курс западный;
- в восточной части Кировоградской области, курс западный;
- в северо-восточной части Николаевской области, курс северо-западный.
Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:24 вражеские дроны-камикадзе двигались:
- в западной части Сумской области, курс западный;
- в центральной части Черниговской области, курс южный;
- в восточной части Киевской области, курс западный;
- на границе Черкасской и Кировоградской областей, курс западный;
- в западной части Полтавской области, курсом на Черкасскую область;
- в северной части Николаевской области, курс северо-западный;
- в южной части Днепропетровской области, курс северо-восточный; в южной части Днепропетровской области, курс северо-восточный.
По состоянию на 0:12 российские БпЛА двигались:
- на границе Николаевской и Одесской областей, курс северный;
- из Днепропетровской курсом на Кировоградскую области;
- на севере Киевской области, курс западный;
- на юге Черниговской области, курс западный.
По состоянию на 00:19 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
Воздушные атаки России
Утром 15 декабря российские захватчики ударили планирующей авиабомбой по городу Краматорск в Донецкой области.
В результате обстрела пострадали девять человек, среди них двое детей.
Кроме того, в ночь на среду агрессор масштабно обстрелял ракетами Украину. Целью врага была газовая инфраструктура в западных областях страны.
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