Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

По состоянию на 00:19 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

По состоянию на 0:12 российские БпЛА двигались:

Согласно последним данным военных, по состоянию на 23:24 вражеские дроны-камикадзе двигались:

По состоянию на 22:26 вражеские дроны-камикадзе двигались:

Первые ударные БпЛА начали входить в воздушное пространство страны около 20:00 с восточного и северо-восточного направлений.

Воздушные атаки России

Утром 15 декабря российские захватчики ударили планирующей авиабомбой по городу Краматорск в Донецкой области.

В результате обстрела пострадали девять человек, среди них двое детей.

Кроме того, в ночь на среду агрессор масштабно обстрелял ракетами Украину. Целью врага была газовая инфраструктура в западных областях страны.

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