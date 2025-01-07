Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники найбільш активно тиснуть на Покровському напрямку та в Курській області.

Тим часом Сили оборони вдарили ракетами по командному пункту 810 окремої бригади морської піхоти ЗС РФ у Курській області.

Вранці 7 січня російський агресор також атакував прикордоння Сумської області. Є поранені серед цивільних жителів.

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