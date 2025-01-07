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Украину атакуют российские дроны-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Фото: российские дроны снова атакуют воздушное пространство Украины (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером 7 января российские военные снова атакуют Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

По данным военных, на 22:06 вражеские дроны двигались:

  • на севере Черниговской области, направление юго-западное;
  • группой в Сумской области, курс западный;
  • в Харьковской области, направление на север.

По состоянию на 22:48 вражеские БпЛА были зафиксированы на севере Черниговской области, направление юго-западное и на севере Сумской области, курс восточный.

В 22:55 военные сообщили о вхождении новой группы ударных БпЛА в Сумской области, движутся западным курсом.

По состоянию на 23:41, вражеские беспилотники двигались:

  • в Черниговской области, курс юго-западный;
  • группой на севере Сумской области, курс западный;
  • на юге Сумской области, направление на юг.

По состоянию на 0:14, российские "Шахеды" двигались:

  • на севере Сумской области, курс западный;
  • группой на юге Сумской области курсом на Полтавскую область;
  • на севере Черниговской области в направлении Киевской области;
  • на севере Черниговской области курсом на юго-запад.

По состоянию на 00:18 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба ВСУ, российские захватчики наиболее активно давят на Покровском направлении и в Курской области.

Тем временем Силы обороны ударили ракетами по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты ВС РФ в Курской области.

Утром 7 января российский агрессор также атаковал приграничные районы Сумской области. Есть раненые среди гражданских жителей.

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