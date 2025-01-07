Росіяни вдарили по місту в прикордонні Чернігівської області, є поранені
Російська армія вранці вівторка, 7 січня, обстріляла прикордоння Чернігівської області. Під ворожим обстрілом опинилось місто Семенівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Чернігівської обласної державної адміністрації.
За даними ОВА, сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку. В результаті обстрілу відомо про трьох поранених, двоє із них - госпіталізовані. Є руйнування.
"Усі подробиці згодом", - написав голова ОВА Вячеслав Чаус.
Він також попередив про загрозу повторного обстрілу.
Оновлено о 11:05.
Чаус уточнив, що Семенівка передувала під ворожим обстрілом всю ніч. Ворог бив з артилерії. Зокрема, внаслідок прильотів ввечері 6 січня зайнялися житлові будинки.
А вже вранці 7 січня ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено підприємство. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та домівки місцевих мешканців.
Обстріл Семенівки
Нагадаємо, ввечері 4 січня російська армія вдарила по прикордонній Семенівці Чернігівської області. Росіяни застосували керовані авіаційні бомби і вдарили по центральній частині населеного пункту. У місті зафіксували значні пошкодження.
Спочатку місцева влада та поліція повідомили про сімох постраждалих внаслідок атаки. Однак пізніше кількість поранених через авіаудар зросла до дев'яти осіб.
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