Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед", у Києві пролунали вибухи

Російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ввечері 3 січня російські загарбники знову масштабно запускають ударні дрони. Так, станом на 22:10, ворожі дрони рухалися
О 23:01 військові оголосили повітряну тривогу в місті Київ через наближення дронів з району Броварів та Борисполя.
О 23:10 Повітряні сили повідомили про рух ворожого дрона з північного сходу на Бровари та Київ.
Близько 23:18 у столиці пролунала низка вибухів.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО по ворожих БпЛА на лівому березі столиці.
О 23:30 оголошено відбій повітряної тривоги у м. Київ.
Станом на 23:37, російські ударні БпЛА рухалися:
О 00:18 військові повідомили про наближення ворожих ударних БпЛА до Житомира з півночі та північного сходу.
Станом на 23:39 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Вдень 3 січня агресор вдарив балістичними ракетами по Чернігову.
Внаслідок удару пошкоджені десятки будинків, є поранені та жертва.
У Київській області уламки російських "Шахедів" упали на відкритій місцевості. Поранень зазнав чоловік.
В ніч на 3 січня росіяни атакували Україну 93 дронами одразу з трьох напрямків.
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