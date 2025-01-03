Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед", у Києві пролунали вибухи

Ввечері 3 січня російські загарбники знову масштабно запускають ударні дрони. Так, станом на 22:10, ворожі дрони рухалися

у Сумській області, в південно-західному напрямку на Полтавську область;

у Чернігівській області, вбік Київської області;

у Полтавській області, курсом на південний захід.

О 23:01 військові оголосили повітряну тривогу в місті Київ через наближення дронів з району Броварів та Борисполя.

О 23:10 Повітряні сили повідомили про рух ворожого дрона з північного сходу на Бровари та Київ.

Близько 23:18 у столиці пролунала низка вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО по ворожих БпЛА на лівому березі столиці.

О 23:30 оголошено відбій повітряної тривоги у м. Київ.

Станом на 23:37, російські ударні БпЛА рухалися:

на півночі Київської області, курс - південний та західний;

у Сумській області в південно-західному напрямку;

у Чернігівській області вбік Київської області;

у Полтавській області, курс - південно-західний.

О 00:18 військові повідомили про наближення ворожих ударних БпЛА до Житомира з півночі та північного сходу.

Станом на 23:39 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)