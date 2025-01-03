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Україну атакують російські дрони-камікадзе "Шахед", у Києві пролунали вибухи

Фото: росіяни знову атакують Україну дронами-камікадзе (Полтавська ОВА)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи знову атакують Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Ввечері 3 січня російські загарбники знову масштабно запускають ударні дрони. Так, станом на 22:10, ворожі дрони рухалися  

  • у Сумській області, в південно-західному напрямку на Полтавську область;
  • у Чернігівській області, вбік Київської області;
  • у Полтавській області, курсом на південний захід.

О 23:01 військові оголосили повітряну тривогу в місті Київ через наближення дронів з району Броварів та Борисполя.

О 23:10 Повітряні сили повідомили про рух ворожого дрона з північного сходу  на Бровари та Київ.

Близько 23:18 у столиці пролунала низка вибухів.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО по ворожих БпЛА на лівому березі столиці.

О 23:30 оголошено відбій повітряної тривоги у м. Київ.

Станом на 23:37, російські ударні БпЛА рухалися:

  • на півночі Київської області, курс - південний та західний;
  • у Сумській області в південно-західному напрямку;
  • у Чернігівській області вбік Київської області;
  • у Полтавській області, курс - південно-західний.

О 00:18 військові повідомили про наближення ворожих ударних БпЛА до Житомира з півночі та північного сходу.

Станом на 23:39 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

Російські повітряні атаки

Вдень 3 січня агресор вдарив балістичними ракетами по Чернігову.

Внаслідок удару пошкоджені десятки будинків, є поранені та жертва.

У Київській області уламки російських "Шахедів" упали на відкритій місцевості. Поранень зазнав чоловік.

В ніч на 3 січня росіяни атакували Україну 93 дронами одразу з трьох напрямків.

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Дрони