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У Чернігові лунали вибухи, ворог застосовує балістику

П'ятниця 03 січня 2025 17:02
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У Чернігові лунали вибухи, ворог застосовує балістику Ілюстративне фото: у Чернігові лунали вибухи 3 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері п'ятниці, 3 грудня, знову почала обстрілювати територію України. Вибухи лунали у Чернігові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Telegram-канал начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

За даними Повітряних сил, ворог застосував цього разу балістичне озброєння.

"Балістика на Чернігів. Чернігів - до відбою перебувайте в укриттях", - повідомили Повітряні сили.

Водночас Брижинський попередив, що на околицях Чернігова було чути звуки вибухів.

"На околицях міста нанесено груповий ракетний удар. Залишайтеся в укриттях", - повідомив він.

Станом на 17:00 про пошкодження та постраждалих не повідомлялось.

Обстріли території України

Російські терористи постійно обстрілюють українські території, створюючи значну загрозу для цивільного населення. Для атак вони застосовують різні види озброєння: ракетні комплекси, артилерію, дрони та керовані авіабомби.

Зокрема, вечері, 18 грудня, росіяни обстріляли прикордоння Чернігівської області. Внаслідок ударів загинув майор поліції.

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