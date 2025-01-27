Україну атакують дрони-камікадзе "Шахед" з Росії: де ризик ударів

Загарбники почали запускати БпЛА близько 20:00 вечора з півдня. Після 22:00 з'явилися нові групи безпілотників з північно-східного напрямку та в Донецькій області.

Станом на 22:06, за даними військових, ворожі дрони рухалися:

у Сумській області в західному напрямку.

у Чернігівській області в західному напрямку.

в Одеській області в північно-західному напрямку.

у Харківській області в західному напрямку.

у Донецькій області в західному напрямку.

у Черкаській області в північно-західному напрямку.

у Дніпропетровській області в північному напрямку.

у Миколаївській області в північно-західному напрямку.

у Кіровоградській області в північному напрямку.

О 23:01 повідомили про рух декількох груп ударних БпЛА територією Полтавської області в західному напрямку.

О 23:15 Повітряні сили повідомили про рух групи ударних дронів територією Київської області у західному напрямку, є загроза для Житомирської області.

У Київській області працюють сили ППО

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

За даними моніторингових каналів, на 23:29 фіксується один "Шахед" на межі Київської та Житомирської областей.

Станом на 22:59 мапа повітряних тривог України виглядала так:

Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)