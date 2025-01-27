Нічна атака РФ на Дніпро: пошкоджено 9 будинків, йде робота з відновлення газопостачання

Російська армія в ніч на понеділок, 27 січня, завдала удару по місту Дніпро. Там було пошкоджено декілька багатоповерхових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова у Telegram.

"Зараз вже можемо підбити підсумки нічної атаки. Комунальники відпрацювали ще зранку. Зараз території дворів уже розчищені", - написав Філатов.

За його словами, під час нічної атаки було пошкоджено дев'ять багатоповерхівок. У двох понівечені покрівлі. Загалом вибито понад 130 вікон.

Наразі у будинках є централізоване опалення, світло, вода. Однак у будинку, який був в епіцентрі вибуху відсутнє газопостачання. Там зруйновані вентиляційні канали.

"Будемо намагатися відновити подачу газу принаймні в один підʼїзд. Решта робіт вимагатиме більше часу. Також фахівці визначать стан несучих конструкцій будівлі. Далі буде зрозуміло яким чином відновлювати покрівлю", - заявив мер.

Нічна атака по Україні

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 27 січня, Російська Федерація знову атакувала території України ударними дронами з різних напрямків. Через атаку дронів повітряну тривогу було оголошено у Києві, тоді ж повідомлялось про роботу ППО у столиці.