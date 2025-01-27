Украину атакуют дроны-камикадзе "Шахед" из России: где риск ударов

Российская армия запустила в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Захватчики начали запускать БпЛА около 20:00 вечера с юга. После 22:00 появились новые группы беспилотников с северо-восточного направления и в Донецкой области.
По состоянию на 22:06, по данным военных, вражеские дроны двигались:
В 23:01 сообщили о движении нескольких групп ударных БпЛА по территории Полтавской области в западном направлении.
В 23:15 Воздушные силы сообщили о движении группы ударных дронов по территории Киевской области в западном направлении, есть угроза для Житомирской области.
"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отмечается в сообщении Киевской областной военной администрации.
По данным мониторинговых каналов, на 23:29 фиксируется один "Шахед" на границе Киевской и Житомирской областей.
По состоянию на 22:59 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)
В ночь на понедельник, 27 января, российские террористы атаковали Украину "Шахедами" с разных направлений.
Из-за падения обломков БпЛА, в Днепре повреждены девять многоэтажных домов.
А в Ивано-Франковской области БпЛА атаковали критическую инфраструктуру. На месте прилета произошло возгорание.
Кроме того, россияне ударили авиабомбами по поселку Степногорск в Запорожской области. Есть раненые среди местных жителей.
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