Украину атакуют дроны-камикадзе "Шахед" из России: где риск ударов

Захватчики начали запускать БпЛА около 20:00 вечера с юга. После 22:00 появились новые группы беспилотников с северо-восточного направления и в Донецкой области.

По состоянию на 22:06, по данным военных, вражеские дроны двигались:

в Сумской области в западном направлении.

в Черниговской области в западном направлении.

в Одесской области в северо-западном направлении.

в Харьковской области в западном направлении.

в Донецкой области в западном направлении.

в Черкасской области в северо-западном направлении.

в Днепропетровской области в северном направлении.

в Николаевской области в северо-западном направлении.

в Кировоградской области в северном направлении.

В 23:01 сообщили о движении нескольких групп ударных БпЛА по территории Полтавской области в западном направлении.

В 23:15 Воздушные силы сообщили о движении группы ударных дронов по территории Киевской области в западном направлении, есть угроза для Житомирской области.

В Киевской области работают силы ПВО

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отмечается в сообщении Киевской областной военной администрации.

По данным мониторинговых каналов, на 23:29 фиксируется один "Шахед" на границе Киевской и Житомирской областей.

По состоянию на 22:59 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)