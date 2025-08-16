Україну атакують декілька груп "Шахедів": де оголошено тривогу

За даними Повітряних сил, перші групи ворожих дронів у повітряному просторі України було помічено ще о 21:52 суботи, 16 серпня. "Шахеди" рухались повз Запорізьку область на Дніпропетровщину.

Станом на 23:15 групи дронів фіксуються на Донеччині - у Краматорському та Покровському районах.

Жителів областей, де оголошено повітряну тривогу, закликають залишатися спокійними та за загрози - негайно прямувати до найближчого укриття. Водночас, в Україні заборонено знімати на фото чи відео роботу підрозділів протиповітряної оборони.

Де оголошено тривогу

