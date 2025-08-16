Украину атакуют несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще в 21:52 субботы, 16 августа. "Шахеды" двигались мимо Запорожской области на Днепропетровщину.

По состоянию на 23:15 группы дронов фиксируются в Донецкой области - в Краматорском и Покровском районах.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

