Украину атакуют несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Иллюстративное фото: Украину атакуют несколько групп "Шахедов" (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на воскресенье, 17 августа, российская армия традиционно запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, первые группы вражеских дронов в воздушном пространстве Украины были замечены еще в 21:52 субботы, 16 августа. "Шахеды" двигались мимо Запорожской области на Днепропетровщину.

По состоянию на 23:15 группы дронов фиксируются в Донецкой области - в Краматорском и Покровском районах.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.

Где объявлена тревога

 

