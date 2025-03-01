Україну атакували півтори сотні дронів: як відпрацювали сили ППО

Росія в ніч на 1 березня випустила по Україні 154 дрони. Сили ППО збили понад сотню безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Крім того, ще 51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Станом на 8:30 сили протиповітряної оборони збили 103 ударні дрони та безпілотники інших типів. ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Росіяни випускали дрони з п'яти напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Наслідки атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок атаки постраждали Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Черкаська та Київська області.

Відомо, що вночі ворожі безпілотники атакували Харків, влучання зафіксовані у кількох районах. За даними поліції, був "приліт" на територію медичного закладу, спричинивши пожежу. Щонайменше сім людей були поранені.

Також окупанти атакували Одеську область дронами ввечері напередодні. Внаслідок удару одна людина загинула, ще три - постраждали.

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