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Україну атакували півтори сотні дронів: як відпрацювали сили ППО

Україна , Субота 01 березня 2025 08:52
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Україну атакували півтори сотні дронів: як відпрацювали сили ППО Фото: сили ППО збили понад сотню дронів в ніч на 1 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 1 березня випустила по Україні 154 дрони. Сили ППО збили понад сотню безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни випускали дрони з п'яти напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Атаку ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 8:30 сили протиповітряної оборони збили 103 ударні дрони та безпілотники інших типів. ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Крім того, ще 51 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Наслідки атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, внаслідок атаки постраждали Харківська, Одеська, Сумська, Чернігівська, Черкаська та Київська області.

Відомо, що вночі ворожі безпілотники атакували Харків, влучання зафіксовані у кількох районах. За даними поліції, був "приліт" на територію медичного закладу, спричинивши пожежу. Щонайменше сім людей були поранені.

Також окупанти атакували Одеську область дронами ввечері напередодні. Внаслідок удару одна людина загинула, ще три - постраждали.

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