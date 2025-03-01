Пожежа в медзакладі та багато постраждалих: у Харкові уточнили наслідки масованої атаки

Місто Харків у ніч проти 1 березня зазнало масованої повітряної атаки із застосуванням безпілотників. Влучання були зафіксовані у трьох районах, внаслідок обстрілу постраждали семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова .

Харківський міський голова розповів, що кількість постраждалих збільшилася до семи, при тому перед тим було відомо про п'ятьох постраждалих.

Як уточнили в ОВА, внаслідок ворожих ударів по Харкову обійшлося без госпіталізації. Так, постраждалим надали медичну допомогу на місці.

Мер поінформував, що загалом по місту цієї ночі було завдано 9 ударів БПЛА типу "Шахед".

Також місцева вдала розповіла, що з медичного закладу, який постраждав через дроновий удар та там сталася пожежа, було евакуйовано понад 60 пацієнтів..

У Поліції Харківської області оприлюднили фото наслідків масованої дронової атаки на Харків. Та розповіли, що загалом зафіксовані близько 9 влучань у Київському, Шевченківському та Новобаварському районах міста.

Як поінформували в поліції, один із боєприпасів влучив у будівлю в центрі міста, яка вже була раніше пошкоджена. Ще один "приліт" був на територію медичного закладу, спричинивши пожежу.

Також були зафіксовані влучання біля житлових будинків, в покрівлю багатоповерхівки, біля магазинів та АЗС. Крім того, загорівся приватний будинок, розповіли в поліції.

"Внаслідок обстрілів постраждали семеро людей. Вони отримали поранення склом та гостру реакцію на стрес", - передали в НПУ.

В правоохоронних органах додали, що були пошкоджені будівлі медзакладу, скління житлових будинків і магазинів, нежитлові будівлі, автомобілі. За деякими адресами виникли пожежі.

"Слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки оперативно виїхали на місця подій. Вони вилучають речові докази та документують наслідки масованого удару", - розповіли в поліції.

Нічна атака "Шахедів"

Нагадаємо, вечорі напередодні, 28 лютого, російські окупанти атакували територію України ударними безпілотниками. Через це у низці областей була оголошена повітряна тривога.

Також повідомлялося, що у Харкові та в Одеському районі були "приліти", вже відомо про жертву через ворожий обстріл, а у Харкові сталася пожежа у медзакладі через атаку "Шахедів".

Додамо, у Києві цієї ночі було чути вибухи, й повідомлялося про роботу ППО через дронову атаку.