Украину атаковали полторы сотни дронов: как отработали силы ПВО

Фото: силы ПВО сбили более сотни дронов в ночь на 1 марта (Виталий Носач, РБК-Украина)

Россия в ночь на 1 марта выпустила по Украине 154 дрона. Силы ПВО сбили более сотни беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Россияне выпускали дроны с пяти направлений - Орел, Брянск, Курск, Миллерово и Приморско-Ахтарск. Атаку врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 8:30 силы противовоздушной обороны сбили 103 ударных дрона и беспилотники других типов. ПВО работала в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях. Кроме того, еще 51 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян (без негативных последствий).