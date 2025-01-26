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Україну атакували десятки дронів РФ: скільки безпілотників збили

Фото: РФ випустила по Україна десятки дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 26 січня випустила по Україні 72 дрони. Сили ППО збили більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Окупанти здійснили пуски дронів з п'яти напрямків в Росії - Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9:00 сили протиповітряної оборони знищили 50 ударних дронів та безпілотників інших типів. Ще дев'ять ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один дрон в повітрі.

ППО працювала у восьми областях України, а саме у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій.

Наслідки атаки РФ

Цієї ночі росіяни атакували Харків дронами. Влучання було в Основ'янському районі. Внаслідок атаки були пошкоджені вікна та дахи 12 приватних будинків.

Також вночі окупанти вдарили дронами по місту Суми. Була пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі.

Як повідомила Сумська ОВА, всього цієї ночі у Сумській області знищили сім російських дронів.

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