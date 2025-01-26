Україну атакували десятки дронів РФ: скільки безпілотників збили

Окупанти здійснили пуски дронів з п'яти напрямків в Росії - Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово та Приморсько-Ахтарськ.

Станом на 9:00 сили протиповітряної оборони знищили 50 ударних дронів та безпілотників інших типів. Ще дев'ять ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один дрон в повітрі.

ППО працювала у восьми областях України, а саме у Київській, Одеській, Харківській, Полтавській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській та Хмельницькій.