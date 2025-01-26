Росіяни атакували дронами Суми: пошкоджені будинки та заклад освіти
Російські окупанти атакували Суми дронами в ніч на 26 січня. Внаслідок атаки у місті є пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.
"Внаслідок двох вибухів пошкоджена будівля одного з закладів системи освіти, багатоквартирний будинок та адміністративні будівлі", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок атаки у Сумах постраждалих немає. На місцях вибухів працюють відповідні служби.
За даними Сумської ОВА, за ніч над регіоном знищили 7 ворожих "Шахедів". З початку 2025 року підрозділи ППО у Сумській області знищили 235 російських безпілотників.
Нічна атака дронів
В ніч на 26 серпня росіяни випустили по Україні дрони.Рух безпілотників фіксували в Чернігівській, Сумській, Житомирській, Харківській, Київській, Черкаській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській областях.
Цієї ночі російські дрони знову атакували Харків. У місті зафіксували пошкодження будинків.
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