Украину атаковали десятки дронов РФ: сколько беспилотников сбили

Последствия атаки РФ

Этой ночью россияне атаковали Харьков дронами. Попадание было в Основянском районе. В результате атаки были повреждены окна и крыши 12 частных домов.

Также ночью оккупанты ударили дронами по городу Сумы. Было повреждено здание одного из учреждений системы образования, многоквартирный дом и административные здания.

Как сообщила Сумская ОВА, всего этой ночью в Сумской области уничтожили семь российских дронов.

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