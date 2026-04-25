Україну атакували 47 ракет і понад 600 дронів, основна ціль Дніпро, - ПС

Основний напрямок удару - Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину.

Усього радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 666 засобів повітряного нападу (47 ракет і 619 дронів):

12 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску - Міллерово, Курськ, Єйськ, РФ, ТОТ АР Крим);

29 крилатих ракет Х-101 (район пусків - із акваторії Каспійського моря);

1 крилата ракета "Іскандер-К" (район пуску - Брянська обл., РФ);

5 крилатих ракет "Калібр" (район пусків - акваторія Каспійського моря);

619 ударних дронів типу Shahed, "Гербера", "Італмас" і безпілотники інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Гвардійське, Чауда, ТОТ АР Крим, близько 400 із них - "Шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 610 цілей - 30 ракет та 580 безпілотників різних типів:

26 крилатих ракет Х-101;

4 крилаті ракети "Калібр";

580 ворожих дронів різних типів.

Водночас зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних безпілотників на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) дронів на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили.

"Атака триває! В повітряний простір України увійшо декілька нових груп ударних дронів. Не ігноруйте тривогу", - попередили у Повітряних силах.