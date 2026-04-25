RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Графики отключения света Ормузский пролив Война в Украине

Украину атаковали 47 ракет и более 600 дронов, основная цель Днепр, - ПС

08:31 25.04.2026 Сб
2 мин
Сколько вражеских целей уничтожила ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 30 ракет и 580 российских дронов (Виталий Носач РБК-Украина)

В ночь на 25 апреля российские войска нанесли комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных дронов и ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Основное направление удара - Днепр. Также атакованы Харьковская, Черниговская, Сумская, Одесская и Киевская области.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 666 средств воздушного нападения (47 ракет и 619 дронов):

  • 12 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска - Миллерово, Курск, Ейск, РФ, ВОТ АР Крым);
  • 29 крылатых ракет Х-101 (район пусков - из акватории Каспийского моря);
  • 1 крылатая ракета "Искандер-К" (район пуска - Брянская обл., РФ);
  • 5 крылатых ракет "Калибр" (район пусков - акватория Каспийского моря);
  • 619 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское, Чауда, ВОТ АР Крым, около 400 из них - "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 610 целей - 30 ракет и 580 беспилотников различных типов:

  • 26 крылатых ракет Х-101;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 580 вражеских дронов различных типов.

В то же время зафиксировано попадание 13 ракет и 36 ударных беспилотников на 23 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 9 локациях. Информация о четырех ракетах уточняется, данные о попаданиях не поступали.

"Атака продолжается! В воздушное пространство Украины вошли несколько новых групп ударных дронов. Не игнорируйте тревогу", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрел Украины 25 апреля

Напомним, в ночь на 25 апреля российские оккупанты нанесли серии ударов по Харькову, Днепру, Сумской, Киевской и Запорожской области.

В частности, в Днепре в результате вражеской атаки на Днепр пострадали 14 человек, среди них 9-летний мальчик.

В результате ударов частично разрушен четырехэтажный жилой дом. Также поврежден объект промышленной инфраструктуры, частные дома, автомобили и магазин.

Также враг нанес несколько ударов по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова. Одно из попаданий произошло вблизи жилого дома.

Пострадала транспортная инфраструктура - уничтожена остановка общественного транспорта и поврежден газопровод.

Также зафиксировано попадание в Салтовском и Немышлянском районах, где повреждены частные дома, на месте пожар.

Кроме того, из-за удара вражеского беспилотника в Немышлянском районе пострадал полуторагодовалый мальчик. У ребенка диагностировали острую реакцию на стресс, медики оказали ему всю необходимую помощь.

Подробнее о последствиях ночного удара по Украине - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
