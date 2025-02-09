Украину атаковали 150 российских дронов: как отработали силы ПВО

Россия в ночь на 9 февраля выпустила по Украине 151 дрон. Противовоздушная оборона работала в 14 областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Еще 74 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий). Два дрона в воздухе.

Силы ПВО уничтожили 70 вражеских дронов. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Россияне запускали дроны с пяти направлений в России - Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

Последствия атаки дронов

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Днепропетровская, Харьковская, Житомирская и Волынская области.

Известно, что ночью в Луцке и Одессе раздавались взрывы из-за работы ПВО.

В Киевской области обломки упали на территории строительства многоэтажного дома, есть повреждения. Также зафиксировано падение обломков на открытых участках местности.

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