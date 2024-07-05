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Графіки завтра будуть діяти всю добу, але ввечері відключення світла будуть жорсткіші

П'ятниця 05 липня 2024 18:26
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Графіки завтра будуть діяти всю добу, але ввечері відключення світла будуть жорсткіші Ілюстративне зобравження (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Завтра, 6 липня, графіки погодинних відключень діятимуть протягом усієї доби. У Києві та низці областей світло можуть відключати навіть у світло-сірій зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДТЕК.

Як пише ДТЕК, відключення у світло-сірій зоні у вечірні години можуть відбуватись у

  • Києві;
  • Київській області;
  • Одеській області;
  • Донецькій області;
  • Дніпропетровській області.

В "Укренерго", своєю чергою, відзначають, що з 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків, а у решту годин - дві.

"Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - додали в "Укренерго".

Ситуація зі світлом в Україні

Протягом останніх місяців, на тлі посилення обстрілів російських терористів, українцям почали повертати графіки відключень електропостачання. Останнім часом обмеження діють протягом доби. Зокрема ситуацію погіршує й те, що багато людей користуються кондиціонерами через сильну спеку.

Тим часом член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко зазначав, що графіки відключення можуть послабити вже після 20-х чисел липня.

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ДТЕК Укренерго
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