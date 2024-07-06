Украинцам завтра утром снова не будут выключать свет: какими будут графики

Завтра, 7 июля, у украинцев утром снова будет свет. Однако графики отключений будут применены во второй половине дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Меры ограничения потребления завтра не будут действовать с 7:00 до 15:00. Однако с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что сегодня, 6 июля, графики не будут применяться с 10:00 до 15:00.

До этого ожидалось, что графики будут действовать в течение всей субботы. Также предупреждали, что в Киеве и ряде областей возможны отключения даже в светло-серой зоне.

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