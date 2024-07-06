ua en ru
Сб, 06 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинцам завтра утром снова не будут выключать свет: какими будут графики

Украина, Суббота 06 июля 2024 18:45
UA EN RU
Украинцам завтра утром снова не будут выключать свет: какими будут графики Фото: смешанные отключения света ждут завтра украинцев (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Завтра, 7 июля, у украинцев утром снова будет свет. Однако графики отключений будут применены во второй половине дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Меры ограничения потребления завтра не будут действовать с 7:00 до 15:00. Однако с 00:00 до 7:00 и с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.

"Питание объектов критической инфраструктуры не ограничивается", - подчеркнули в компании.

Ранее в "Укрэнерго" заявили, что сегодня, 6 июля, графики не будут применяться с 10:00 до 15:00.

До этого ожидалось, что графики будут действовать в течение всей субботы. Также предупреждали, что в Киеве и ряде областей возможны отключения даже в светло-серой зоне.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
В Ровенском районе произошло ДТП: погибли 14 человек
В Ровенском районе произошло ДТП: погибли 14 человек
DAILY
"Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело
Марина Григоренкоспециально для РБК-Украина "Парни с востока просят мой кофе". История ветерана, который создал собственное дело